РосСМИ: Россияне провели опрос на оккупированных территориях, хотят ли они в РФ - желающих мало
Тем не менее, в России уверены, что "референдум пройдет как надо"
Фото: Радіо Свобода
Россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Источники издания "близкие к Кремлю" рассказали, что старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на оккупированных территориях слабая.
"Два собеседника, близких к АП, рассказали "Медузе", что в середине июля на занятых территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. По его результатам, за присоединение выступили около 30%, столько же (в условиях оккупации) высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом", - говорится в материале издания.
Однако, как пишет "Медуза", несмотря на такие низкие показатели, в Кремле считают, что "референдумы пройдут как следует". Источники также заявили, что 11 сентября как дата референдума условна и его могут провести в другой день.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщали, что подконтрольная Кремлю группировка "ДНР" планирует имитацию "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к Российской Федерации.
Популярное сейчас
- Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер
- В Китае ответили на предложение Зеленского по поводу организации разговора с Си Цзиньпином
- Днепр-1 подписал долговременный контракт с аргентинским хавбеком - источник
- Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен