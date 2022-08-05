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РосСМИ: Россияне провели опрос на оккупированных территориях, хотят ли они в РФ - желающих мало

Общие новости
(1 голосов)

Тем не менее, в России уверены, что "референдум пройдет как надо"

РосСМИ: Россияне провели опрос на оккупированных территориях, хотят ли они в РФ - желающих мало

Фото: Радіо Свобода

Новина українською

Россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Источники издания "близкие к Кремлю" рассказали, что старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на оккупированных территориях слабая.

"Два собеседника, близких к АП, рассказали "Медузе", что в середине июля на занятых территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. По его результатам, за присоединение выступили около 30%, столько же (в условиях оккупации) высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом", - говорится в материале издания.

Однако, как пишет "Медуза", несмотря на такие низкие показатели, в Кремле считают, что "референдумы пройдут как следует". Источники также заявили, что 11 сентября как дата референдума условна и его могут провести в другой день.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщали, что подконтрольная Кремлю группировка "ДНР" планирует имитацию "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к Российской Федерации.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
05.08.2022 в 23:04
Что то много даже 30 процентов. Смотря как опрос проводился. Если по дулом автомата то да а так не больше 10 процентов. Бабушки. Ватники. Обиженные.
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