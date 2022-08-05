В России заявили, что Эрдоган согласился частично платить за газ в рублях
Говорят, что это первые итоги встречи Путина и Эрдогана
фото из свободных источников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время сегодняшних переговоров с диктатором Владимиром Путиным согласился частично платить за российский газ в рублях.
Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.
"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок уже будет оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – заявил Новак.
По его словам, во время переговоров стороны достигли "очень важные решения, которые выводят наши экономические отношения на новый уровень". Новак также анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.
Ранее СМИ сообщали, чтороссийские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах. Россия просит разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это может помочь стране скрыть происхождение нефти после эмбарго Европейского Союза, которое полностью вступит в силу в следующем году.
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