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В Болгарии заявляют, что тайно через Польшу отправили в Украину 4200 тонн оружия

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Официальные лица страны официально ранее отказывались поставлять Украине оружие

В Болгарии заявляют, что тайно через Польшу отправили в Украину 4200 тонн оружия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро.

Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что его страна оказывает военную поддержку Украине. Речь идет о 4200 тоннах оружия.

Его цитирует Nova.bg.

"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной", - заявил болгарский чиновник.

Он добавил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.

Напомним, что весной парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях. Однако в июне премьер-министр Болгарии отказался поставлять Украине вооружение для защиты от Российской Федерации.

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В статье: война с Россией
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