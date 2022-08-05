Власти Германии запретили проводить выставку уничтоженной в Украине российской техники
Говорят, что такая выставка неуместна
фото из свободных источников
Местные власти столицы Германии запретили организацию выставки уничтоженной во время боев в Украине российской военной техники, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"В Берлине местные власти запретили выставку подбитых в Украине российских танков. Это выставка к организации которой также присоединялось МВД совместно с Минобороны. Причиной отказа назвали то, что, вероятно, в этой уничтоженной технике были уничтожены люди, поэтому, мол, выставка неуместна", – написал Енин в Facebook.
При этом он назвал потери российских оккупантов "совершенно уместным ответом на желание захватить нашу страну". "Европейцы должны четко отдавать себе отчет, что война в Украине – это смерти. Война – это не онлайн-наблюдение за событиями у нас. Война в Украине – это ужас, который касается и европейцев в том числе", - добавил Енин.
Напомним, что ранее выставка уничтоженной военной техники оккупантов
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