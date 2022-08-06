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Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против Росатома

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Традиционное ежедневное обращение президента к нации

Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против Росатома

Новина українською

В ответ на обстрел Запорожской АЭС западные партнеры Украины должны ввести санкции против "Росатома" и всего атомного сектора России.

Об этом 5 августа рассказал президент Владимир Зеленского в своем традиционном ежедневном видеообращении к нации.

Президент заявил, что Россия должна отвечать за сам факт создания угрозы для атомной станции, что является дополнительным аргументом для признания России государством - спонсором терроризма.

"Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - заявил Зеленский.

Президент назвал любые обстрелы Запорожской АЭС откровенным и дерзким преступлением и актом террора.

Напомним, что сегодня российская армия дважды обстреливала Запорожскую АЭС. В результате второго обстрела станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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