Зинченко удачно начинает, Шахтер возвращает Зубкова. Главные новости за 5 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 5-е августа.

В прошедшую пятницу был дан старт сразу нескольким топовым европейским лигам. В первом матче сезона АПЛ 2022/23 "Арсенал" отправился на выезд к "Кристал Пэлас", где сумел добыть уверенную победу со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко дебютировал за "канониров" и сделал это весьма успешно. Именно его ассист помог команде Артеты открыть счет - Зинченко отдал голевую на Мартинелли. По оценкам WhoScored Александр стал лучшим футболистом встречи .

Также чемпионаты стартовали в Германии, Франции и Португалии. В Бундеслиге "Бавария" убила интригу в первом же туре, уничтожив действующего обладателя Лиги Европы "Айнтрахт" со счетом 6:1 . "Лион" во Франции обыграл "Аяччо" со счетом 2:1, а арендованный у "Шахтера" Тете забил первый гол сезона . В Португалии "Бенфика" не заметила сопротивления "Ароки" (4:0). Роман Яремчук вышел по ходу второго тайма.

Вероятно, самым неожиданным трансфером пятницы стал переход Александра Зубкова в "Шахтер". А точнее, возвращение вингера в родной клуб. У украинца в "Ференцвароше" не сложились отношения с российским тренером Станиславом Черчесовым, из-за чего игрок даже не попадал в заявку на Лигу Чемпионов. В пятницу он вновь стал футболистом донецкой команды, подписав с "горняками" трехлетний контракт. Сумма компенсации не сообщается, однако отметим, что у Зубкова была действующая сделка с "фради" до лета 2024-го года.

Зубков - входящий трансфер "горняков", но было и несколько обратных переходов. Бразилец Марлон официально завершил свой трансфер в "Монцу" - будущий сезон опытный центрбек отыграет за дебютанта итальянской Серии А. Несмотря на украинизацию состава, в "Шахтере" не задержался Богдан Вьюнник - молодой форвард продолжит защищать цвета "Цюриха" на правах аренды. Помимо "Шахтера", интересный трансфер провернул "Днепр-1", подписав на три года экс-полузащитник сборной Аргентины Доминго Бланко . Наконец "Динамо" снова избавилось от бразильца Сидклея - левый фулбек отправился на родину .

К сожалению, завершим дайджест грустной новостью. Очередная неприятность настигла талантливого нападающего Влада Супрягу - форвард "Динамо" выбыл на долгий срок. В прошедшую пятницу Супряга перенес хирургическое вмешательство в Мюнхене. У игрока была проблема с тазобедренным суставом. Из-за операции форвард пропустит четыре месяца, вероятно, так и не сыграв в 2022-м году. В прошлом сезоне Владислав отыграл лишь семь игр (шесть за "Динамо" и одну за "Сампдорию"), не забив при этом ни одного гола.