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Нет никаких признаков, что россия готова закончить войну дипломатически, - посол США в ООН

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты хотят добиться перевеса на поле боя

Нет никаких признаков, что россия готова закончить войну дипломатически, - посол США в ООН

фото из свободных источников

Новина українською

россия не хочет завершать войну в Украине путем переговоров. Об этом сказала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции в Гане.

"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз.

Также я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что россия готова принять дипломатическое решение", – сказала посол.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
Сайт ООН

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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
06.08.2022 в 08:26
Так це і нам не потрібно, будемо воювати до кінця!
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