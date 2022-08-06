Нет никаких признаков, что россия готова закончить войну дипломатически, - посол США в ООН
Оккупанты хотят добиться перевеса на поле боя
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россия не хочет завершать войну в Украине путем переговоров. Об этом сказала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции в Гане.
"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз.
Также я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что россия готова принять дипломатическое решение", – сказала посол.
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