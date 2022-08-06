россияне обстреляли Никополь из РСЗО, есть раненые, - председатель ОВА
Также повреждена инфраструктура
Валентин Резниченко Telegram
россия в ночь на 6 августа ударила по жилым кварталам Днепропетровщины – в частности после обстрела Никополя три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В Никополе было 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены, 58-летний мужчина в больнице. В городе повреждены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть.
В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольскому обществу. В Марьянском перебита линия электропередач. Без светлая часть села. Предварительно люди не пострадали", - рассказал руководитель области.
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