Данилов – о контрнаступлении: Нужно набраться терпения и дать военным делать свое дело
Секретарь СНБО объяснил, что не все так просто
Фото: Getty Images
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не "диванные" эксперты.
"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда контрнаступление будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта.
Напомню, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами", - сказал чиновник.
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