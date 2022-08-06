Данилов – о контрнаступлении: Нужно набраться терпения и дать военным делать свое дело

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не "диванные" эксперты.

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда контрнаступление будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта.

Напомню, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами", - сказал чиновник.