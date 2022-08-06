СБУ ликвидировала агентурную сеть россиян, которая разведывала позиции ВСУ
Наши спецслужбы работают на опережение
facebook.com/SecurSerUkraine
Служба безопасности Украины ликвидировала российскую агентурную сеть, которая разведывала позиции Вооруженных сил Украины в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.
Кроме того, злоумышленники "докладывали" агрессорам о последствиях обстрелов региона, масштабах разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
В состав агентурной сети входили шесть местных жителей, завербованных спецслужбами рф после начала полномасштабного вторжения россии.
Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.
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