Десять танков и четыре средства ПВО. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 августа
Армия оккупантов понемногу заканчивается
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 6 августа.
За пятницу было ликвидировано 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составили около 41900 человек. Вместе с этим было уничтожено сразу 4 средства ПВО противника.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1802 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 955 (+5) ед,
- РСЗО - 260 (+0) ед,
- средства ПВО - 127 (+4) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
- крылатые ракеты – 182 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
- специальная техника – 85 (+2).
При этом наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.
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