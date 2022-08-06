Десять танков и четыре средства ПВО. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 августа

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 6 августа.

За пятницу было ликвидировано 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составили около 41900 человек. Вместе с этим было уничтожено сразу 4 средства ПВО противника.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем – 955 (+5) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 127 (+4) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,

специальная техника – 85 (+2).

При этом наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.