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Десять танков и четыре средства ПВО. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 августа

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Армия оккупантов понемногу заканчивается

Десять танков и четыре средства ПВО. Генштаб сообщил о потерях россиян за 5 августа

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 6 августа.

За пятницу было ликвидировано 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составили около 41900 человек. Вместе с этим было уничтожено сразу 4 средства ПВО противника.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1802 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 955 (+5) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 127 (+4) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
  • специальная техника – 85 (+2).

При этом наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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