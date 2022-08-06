  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На фронте погиб воспитанник киевского Динамо Дмитрий Пивень
В тренде

На фронте погиб воспитанник киевского Динамо Дмитрий Пивень

Общие новости
(1 голосов)

Вечная память герою!

На фронте погиб воспитанник киевского Динамо Дмитрий Пивень

Сайт ФК "Динамо"

Новина українською

Официальный сайт ФК "Динамо" сообщил о гибели на фронте воспитанника киевского клуба Дмитрия Пивня.

Мужчина в детстве учился в ДЮФШ "Динамо", но с игровой карьерой у него не сложилось. С момента начала полномасштабной войны с россией Дмитрий сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю.

Не имея боевого опыта, боец ​​с позывным "Птаха" прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился "на нуле".

Несколько дней назад родных всколыхнуло печальное известие о гибели мужчины во время одного из боев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Динамо"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде