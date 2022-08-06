На фронте погиб воспитанник киевского Динамо Дмитрий Пивень
Вечная память герою!
Сайт ФК "Динамо"
Официальный сайт ФК "Динамо" сообщил о гибели на фронте воспитанника киевского клуба Дмитрия Пивня.
Мужчина в детстве учился в ДЮФШ "Динамо", но с игровой карьерой у него не сложилось. С момента начала полномасштабной войны с россией Дмитрий сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю.
Не имея боевого опыта, боец с позывным "Птаха" прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился "на нуле".
Несколько дней назад родных всколыхнуло печальное известие о гибели мужчины во время одного из боев.
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