Данилов: россия свозит технику и боеприпасы с Дальнего Востока для войны с Украиной
Враг тратит много усилий, чтобы продолжать воевать
Офис президента
россия мобилизует технику и боеприпасы для войны против Украины с Дальнего Востока, а в числе бойцов ее армии числятся преимущественно представители наций, которые якобы считаются россиянами. Об этом секретарь РНБО Украины Алексей Данилов написал в Твиттере.
"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк и не могут, как они считают, проиграть эту войну.
рф постепенно уничтожает колонизированное в XIX-XX вв. население - на фронте не так много россиян, преимущественно это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами.
В последнее время уничтожение врага украинскими Силами обороны стало более эффективным благодаря помощи партнеров, количество и качество оружия стало совсем другим, главное – чтобы помощь не останавливалась.
Нам никто ничего не должен, но мы сегодня защищаем не только себя и Европу, но и весь цивилизованный мир от варварства. Дипломатия должна быть подкреплена успехами на фронте – тогда настоящим дипломатам будет намного эффективнее общаться по многим вопросам", - написал Данилов.
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