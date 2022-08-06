СБУ задержала российских агентов, которые корректировали огонь по Николаеву
Удары наводились по судостроительной отрасли
facebook.com/SecurSerUkraine
В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила двух участников российской агентурной сети, которые помогали захватчикам уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге страны.
Согласно данным следствия, по заданию федеральной службы безопасности россии злоумышленники собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с топливом, дислокации и перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины.
Полученную информацию захватчики использовали для прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников.
Вследствие действий этой сети были полностью разрушены или повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города Николаев, в числе которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами. Кроме того, разрушениям подверглись объекты социальной инфраструктуры.
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