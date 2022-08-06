Пресс-служба Байдена: Мы сделали серьезное предложение, чтобы вернуть Грайнер домой
Нужно вытащить ее из рашиских лап
АР
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь президента США Джо Байдена сообщила, что Белый Дом сделал предложение о возвращении американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в россии на 9 лет за якобы контрабанду наркотиков. Ее слова цитирует Newsweek:
"Как вы все знаете, мы сделали серьезное предложение с целью вернуть Бриттни Грайнер и Пола Уиллана домой. Мы призываем россию принять это предложение.
В настоящее время я не могу рассказать больше в публичном поле, но мы намерены сделать все необходимые шаги, чтобы вернуть домой наших людей, как мы уже показали это в ситуации с Тревором Ридом" – сказала она.
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