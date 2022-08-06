Пресс-служба Байдена: Мы сделали серьезное предложение, чтобы вернуть Грайнер домой

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь президента США Джо Байдена сообщила, что Белый Дом сделал предложение о возвращении американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в россии на 9 лет за якобы контрабанду наркотиков. Ее слова цитирует Newsweek:

"Как вы все знаете, мы сделали серьезное предложение с целью вернуть Бриттни Грайнер и Пола Уиллана домой. Мы призываем россию принять это предложение.

В настоящее время я не могу рассказать больше в публичном поле, но мы намерены сделать все необходимые шаги, чтобы вернуть домой наших людей, как мы уже показали это в ситуации с Тревором Ридом" – сказала она.