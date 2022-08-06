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В результате ночного обстрела Днепропетровской области ранены четверо мирных жителей

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Враг продолжает терроризировать гражданское население

В результате ночного обстрела Днепропетровской области ранены четверо мирных жителей

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Прокуратура начала производство по факту артиллерийского обстрела российскими войсками населенных пунктов Днепропетровской области, в результате которого пострадали четверо людей.

Под процессуальным руководством Никопольской и Криворожской восточной окружных прокуратур осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, в ночь на 6 августа российские военные, игнорируя нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел из реактивных систем залпового огня жилых кварталов Никополя.

Получили осколочные ранения четверо местных жителей, одного из мужчин госпитализировали. Кроме того, получили значительные повреждения более 40 зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод и повреждены линии электропередачи.

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В статье: Днепр война с Россией
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Источник:
Сайт ГПУ

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