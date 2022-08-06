Зубков: Очень хочется помочь Шахтеру в это тяжелое время
Игрок рад возвращению на родину
Фото: ФК Шахтер
Вингер Александр Зубков поделился впечатлениями после своего возвращения в "Шахтер":
– Александр, поздравляем с возвращением в "Шахтер". Какие эмоции сейчас испытываешь, снова оказавшись в команде?
– В первую очередь, это очень хорошие эмоции. Это для меня важно, потому что я соскучился по родному языку, по родному коллективу. Когда ты общаешься на одном языке с партнерами по команде, то это психологически помогает.
– Расскажи, как тебя встречали твои старые друзья.
– Встречали как положено, с хлебом и солью.
– С чего вообще начинались переговоры? Как долго они продолжались?
– Мы начали общение около месяца назад, возможно немного больше, еще когда я был в лагере национальной сборной. Для меня это решение далось очень просто. Это родной клуб, возможность играть в Лиге чемпионов. Очень хочется помочь в это тяжелое время команде.
– Ты знаком лично с Игорем Йовичевичем?
– Сегодня увиделись впервые. Но я общался с некоторыми игроками из "Шахтера" и других клубов, работавших с ним. Все говорят только положительные вещи. Думаю, познакомимся поближе уже на футбольном поле. Я тоже должен понимать, что он от меня хочет и в какой роли меня видит, – сказал Зубков.
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