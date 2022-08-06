Караваев: В ответном матче со Штурмом будет очень тяжело. Мы будем тщательно готовиться

Правый защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, чего ожидает от ответного матча квалификации ЛЧ против "Штурма" в Австрии.

– Какое настроение у команды перед ответным матчем? Есть ли уже ощущение, что полдела сделано, а "Штурм" по зубам?

– Нет, такого ощущения нет. Понимаем, какая это сильная команда. Мы смотрели перед первым матчем 3-4 их игры. Мистер говорил, что они компактно и организованно пытаются накрывать у наших ворот. Но если мы сделаем 2-3 касания между собой и переведем мяч на другую сторону поля, то у них будут проблемы. То, что было, когда мы их отрезали и выбегали в атаки в очень хорошие зоны.

А так, это команда очень компактная. Мы смотрели 2 матча "Штурма", один на выезде с "Вольфсбергером", а один дома с "Зальцбургом". Это две разные команды. Дома у них очень хорошая поддержка на трибунах и их гонят вперед. Несутся с первых минут.

Думаю, что будет очень тяжело. Будем тщательно готовиться, – сказал Караваев.