Генштаб ВСУ: Штурмом россияне пытались улучшить свое положение в направление Бахмутского
Враг задействовал армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 164-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.
На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.
На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.
На Славянском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное.
Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звоновки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.
На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.
Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Возрождение – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.
На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.
Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Железнодорожного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Волшебного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Свободное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.
В Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.
Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.
Сохраняется угроза ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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