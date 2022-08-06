Мэр Мелитополя: российские оккупанты хотят проводить референдум 7 дней
С помощью ФСБ
Скрин: unian.net
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупационные власти в городе планируют провести так называемый "референдум" в течение недели. При этом россияне используют методы запугивания.
"Оккупанты хотят проводить референдум 7 дней. Проводить его хотят с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ", - рассказал Федоров.
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Также Федоров добавил, что российские оккупанты через неделю "могут нарисовать ту цифру, которую захотят".
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