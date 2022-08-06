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Мэр Мелитополя: российские оккупанты хотят проводить референдум 7 дней

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С помощью ФСБ

Мэр Мелитополя: российские оккупанты хотят проводить референдум 7 дней

Скрин: unian.net

Новина українською

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупационные власти в городе планируют провести так называемый "референдум" в течение недели. При этом россияне используют методы запугивания.

"Оккупанты хотят проводить референдум 7 дней. Проводить его хотят с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ", - рассказал Федоров.

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Также Федоров добавил, что российские оккупанты через неделю "могут нарисовать ту цифру, которую захотят".

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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