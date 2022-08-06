Зеленский: За неделю ВСУ и ГУР добились результатов по уничтожению логистики российской армии

Президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам сто шестьдесят четвертых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских.

Благодарю партнеров – всех, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще большее эффективное и современное оружие", - рассказал Зеленский.