  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: За неделю ВСУ и ГУР добились результатов по уничтожению логистики российской армии
В тренде

Зеленский: За неделю ВСУ и ГУР добились результатов по уничтожению логистики российской армии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: За неделю ВСУ и ГУР добились результатов по уничтожению логистики российской армии

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам сто шестьдесят четвертых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских.

Благодарю партнеров – всех, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще большее эффективное и современное оружие", - рассказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram Zelenskiy / Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде