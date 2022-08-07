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Стаховский: Никто на самом деле не делал проукраинский нарратив все 30 лет

Общие новости
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К сожалению, это правда

Стаховский: Никто на самом деле не делал проукраинский нарратив все 30 лет

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что следует изменить в будущей культурной и политической жизни страны.

"Так смотришь на Киев, уже победа, уже по Красной площади прошлись, уже у людей все классно. Конечно, ты не знаешь, что у них внутри, но выглядит очень…

Им музыка вне политики. Им все вне политики. К сожалению, этот нарратив был очень долго. У нас есть 30 лет независимости русский язык, русская культура были частью нашей культуры. И она развивалась сама себе. Никто на самом деле не делал проукраинский нарратив.

Теперь это нужно менять даже если это больно. Даже если очень много людей не хочет это принимать – все равно нужно менять. Потому что здесь уже речь не идет о нашем поколении, а о поколениях наших детей" – сказал он.

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В статье: Сергей Стаховский
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Источник:
ua.tribuna

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
07.08.2022 в 14:49
Ні, не правда. Ющенко намагався, але в нього не було повноважень. Кучма робив все, щоб овоч став президентом, але люди не дозволили ( перший Майдан), зробили з Віктора Андрійовича "виставкового" президента, а рулив прокацапський уряд і парламент.
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