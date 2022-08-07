Стаховский: Никто на самом деле не делал проукраинский нарратив все 30 лет

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что следует изменить в будущей культурной и политической жизни страны.

"Так смотришь на Киев, уже победа, уже по Красной площади прошлись, уже у людей все классно. Конечно, ты не знаешь, что у них внутри, но выглядит очень…

Им музыка вне политики. Им все вне политики. К сожалению, этот нарратив был очень долго. У нас есть 30 лет независимости русский язык, русская культура были частью нашей культуры. И она развивалась сама себе. Никто на самом деле не делал проукраинский нарратив.

Теперь это нужно менять даже если это больно. Даже если очень много людей не хочет это принимать – все равно нужно менять. Потому что здесь уже речь не идет о нашем поколении, а о поколениях наших детей" – сказал он.