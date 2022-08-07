Amnesty International извинилась за доклад об "угрозах, которые ВСУ несут гражданским"

Правозащитная группа Amnesty International извинилась за свой скандальный материал о том, что ВСУ якобы размещают технику в жилых районах и подвергают опасности мирное население.

Организация заявила, что сожалеет, но не отказывается от выводов, которые были изложены в отчете. Также в Amnesty International сказали, что

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны", - говорится в сообщении Amnesty International.

Напомним, материал сразу же подхватили пропагандисты и российские СМИ, что якобы украинские защитники используют мирное население, как "живой щит". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский осудил организацию.