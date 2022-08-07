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ГУР МО: Теракт в Еленовке - спецоперация рф против поставок Украине

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Для дестабилизации украинского общества

ГУР МО: Теракт в Еленовке - спецоперация рф против поставок Украине

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины раскрыло новые детали террористического акта в Еленовке, который устроили россияне. В ГУР заявили, что данный акт был спецоперацией россии против поставки Украине оружия.

Любыми методами россия пытается помешать поставке в Украину западного высокоточного вооружения.

"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это и было фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения.

Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – сообщил представитель ГУР МО Украины и член координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
ГУР МО

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