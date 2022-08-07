ГУР МО: Теракт в Еленовке - спецоперация рф против поставок Украине
Для дестабилизации украинского общества
Главное управление разведки МО Украины раскрыло новые детали террористического акта в Еленовке, который устроили россияне. В ГУР заявили, что данный акт был спецоперацией россии против поставки Украине оружия.
Любыми методами россия пытается помешать поставке в Украину западного высокоточного вооружения.
"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это и было фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения.
Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – сообщил представитель ГУР МО Украины и член координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали подполковника спецназа ФСБ
- Днепр-1 подписал бразильского голкипера
- Месси снова играет как Месси. ВИДЕО, как Лео забил гол бисиклетой в первом туре Лиги 1
- Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен