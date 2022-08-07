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В Николаеве россияне обстреляли более 1200 домов и убили 132 жителя

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209 объектов различного направления

В Николаеве россияне обстреляли более 1200 домов и убили 132 жителя

Сенкевич Telegram-канал

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Мэр Николаева Александра Сенкевич рассказал о ночных обстрелах россиянами города.

Сегодня ночью российские террористы обстреляли Николаев трижды: около четырех утра, затем в 5:00 и 6:30. Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.

С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению).

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:

  • 49 учебных заведений,
  • 44 объекта коммунальной собственности,
  • 20 заведений культуры,
  • 17 заведений здравоохранения,
  • 15 спортивных объектов,
  • 4 заведения социальной защиты,
  • 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).

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В статье: война с Россией Александр Сенкевич
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Источник:
Сєнкевич Online

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