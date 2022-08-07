В Николаеве россияне обстреляли более 1200 домов и убили 132 жителя

Мэр Николаева Александра Сенкевич рассказал о ночных обстрелах россиянами города.

Сегодня ночью российские террористы обстреляли Николаев трижды: около четырех утра, затем в 5:00 и 6:30. Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.

С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению).

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:

49 учебных заведений,

44 объекта коммунальной собственности,

20 заведений культуры,

17 заведений здравоохранения,

15 спортивных объектов,

4 заведения социальной защиты,

60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).