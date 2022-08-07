В Николаеве россияне обстреляли более 1200 домов и убили 132 жителя
209 объектов различного направления
Сенкевич Telegram-канал
Мэр Николаева Александра Сенкевич рассказал о ночных обстрелах россиянами города.
Сегодня ночью российские террористы обстреляли Николаев трижды: около четырех утра, затем в 5:00 и 6:30. Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.
В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.
С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению).
Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различного направления, среди которых:
- 49 учебных заведений,
- 44 объекта коммунальной собственности,
- 20 заведений культуры,
- 17 заведений здравоохранения,
- 15 спортивных объектов,
- 4 заведения социальной защиты,
- 60 других объектов (учреждения, аптеки, частные предприятия и т.п.).
С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).
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