Лауреат Оскара Честейн посетила Киев
Джессика проведет встречу с Зеленским
Американская актрисса Джессика Честейн приехала в Украину.
Лауреат премии "Оскар" посетила Киев, где была с визитом в детской больнице, а также проведет встречу з президентом Украины Владимиром Зеленским.
В больнице, которую посетила Честейн, лечение проходять дети из регионов, где проходят военные действия.
Ранее из голливудских звезд украинскую столицу также посетили Бенн Стиллер и Шон Пенн.
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