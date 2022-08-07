  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лауреат Оскара Честейн посетила Киев
В тренде

Лауреат Оскара Честейн посетила Киев

Общие новости
(1 голосов)

Джессика проведет встречу с Зеленским

Лауреат Оскара Честейн посетила Киев

Новина українською

Американская актрисса Джессика Честейн приехала в Украину.

Лауреат премии "Оскар" посетила Киев, где была с визитом в детской больнице, а также проведет встречу з президентом Украины Владимиром Зеленским.

В больнице, которую посетила Честейн, лечение проходять дети из регионов, где проходят военные действия.

Ранее из голливудских звезд украинскую столицу также посетили Бенн Стиллер и Шон Пенн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде