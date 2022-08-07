Лауреат Оскара Честейн посетила Киев

Американская актрисса Джессика Честейн приехала в Украину.

Лауреат премии "Оскар" посетила Киев, где была с визитом в детской больнице, а также проведет встречу з президентом Украины Владимиром Зеленским.

В больнице, которую посетила Честейн, лечение проходять дети из регионов, где проходят военные действия.

Ранее из голливудских звезд украинскую столицу также посетили Бенн Стиллер и Шон Пенн.