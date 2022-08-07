россияне нанесли ракетные удары сразу по нескольким областям
Информация уточняется
россми
Вечером, 7-го августа по Украине прошла череда взрывов.
россияне нанесли ракетные удары сразу по нескольким областям. В СМИ сначала сообщали, что взрывы произошли в Виннице, Кременчуге, а также в Кировоградской и Черкасской областях.
Однако винницкий мэр Сергей Моргунов не подтвердил взрывы в городе. На территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
Прессекретарь главы военной администрации области Кировоградщины Инна Примак сообщила, что в Черкасской и Полтавской областях были слышны взрывы, но сообщений от жителей не поступало.
В свою очередь мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что был слышен звук, похожий на взрыв. Но на территории города чрезвычайные ситуации не зафиксированы.
Детали возможных жертвах и инфраструктуре пока неизвесты.
Популярное сейчас
- А вдруг путин следующий? Рэмзи забил гол в дебютном матче за Ниццу
- Минус 300 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 августа
- Месси снова играет как Месси. ВИДЕО, как Лео забил гол бисиклетой в первом туре Лиги 1
- Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен