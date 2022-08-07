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россияне нанесли ракетные удары сразу по нескольким областям

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россияне нанесли ракетные удары сразу по нескольким областям

россми

Новина українською

Вечером, 7-го августа по Украине прошла череда взрывов.

россияне нанесли ракетные удары сразу по нескольким областям. В СМИ сначала сообщали, что взрывы произошли в Виннице, Кременчуге, а также в Кировоградской и Черкасской областях.

Однако винницкий мэр Сергей Моргунов не подтвердил взрывы в городе. На территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Прессекретарь главы военной администрации области Кировоградщины Инна Примак сообщила, что в Черкасской и Полтавской областях были слышны взрывы, но сообщений от жителей не поступало.

В свою очередь мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что был слышен звук, похожий на взрыв. Но на территории города чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

Детали возможных жертвах и инфраструктуре пока неизвесты.

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В статье: война с Россией
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