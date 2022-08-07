россияне нанесли удары по Винницкой области и Харькову

Сегодня вечером россияне обстреляли Винницкую область.

Как сообщили Командование Воздушных Сил ВСУ, враг попал в военные объекты в регионе. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в этот вечер россияне интенсивно обстреливают город.