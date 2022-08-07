россияне нанесли удары по Винницкой области и Харькову
К сожалению, есть пострадавшие
россми
Сегодня вечером россияне обстреляли Винницкую область.
Как сообщили Командование Воздушных Сил ВСУ, враг попал в военные объекты в регионе. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.
Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в этот вечер россияне интенсивно обстреливают город.
"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет", - написал Терехов.
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Источник:Командування Повітряних Сил ЗСУ
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