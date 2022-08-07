  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне нанесли удары по Винницкой области и Харькову
В тренде

россияне нанесли удары по Винницкой области и Харькову

Общие новости
(1 голосов)

К сожалению, есть пострадавшие

россияне нанесли удары по Винницкой области и Харькову

россми

Новина українською

Сегодня вечером россияне обстреляли Винницкую область.

Как сообщили Командование Воздушных Сил ВСУ, враг попал в военные объекты в регионе. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в этот вечер россияне интенсивно обстреливают город.

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет", - написал Терехов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде