  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ТМ. Рома - Шахтер 5:0. Покусали горняков серые волки
В тренде

ТМ. Рома - Шахтер 5:0. Покусали горняков серые волки

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Это когда без вариантов

ТМ. Рома - Шахтер 5:0. Покусали горняков серые волки

ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий Шахтер, который продолжает в Европе готовится к новому сезону, сегодня сыграл свой очередной спарринг.

Сыграл в Риме с Ромой – соперником крепким и по-хорошему злым, и для волков этот матч стал главной репетицией перед старом Серии А.

Поединок наглядно показал разницу в нынешнем состоянии команд. Римляне с первых минут захватили инициативу, обложили горняков и забили три еще до перерыва.

Пеллигрини на 18-й после разрезного паса от Дибалы выскачил на убойную позицию и дал под штангу, Манчини после подарка от Мудрика в своей штрафной дал второй, ну а в концовке еще Спинацолла добавил.

Во втором тайме, несмотря на массовые перестановки Йовичевича в центре поля, особо игра изменений не претерпела. Рома снова доминировала, хоть уже и не рвалась вперед. Горняки больше оборонялись. В итоге, римляне забили еще два и закончили со счетом 5:0.

Шахтер? Горняки против крепкого соперника как откровенно были слабы в защите, так ничего не создали впереди.

Неутешительный итог, неутешительная игра. Конечно, до старта ЛЧ времени еще много, но как будет Йовичевич все это разгребать, пока что непонятно.

Рома – Шахтер 5:0

Голы: Пеллегрини (18), Манчини (40), Спинацолла (45), Дзаньолло (59), Бове (87)

Предупреждения: Михайличенко

Рома: Руи Патрисио (Свилар, 46, Боер, 80), Манчини (Бове, 65), Камбулла (Смоллинг, 46), Винья (Ибаньес, 46), Челик (Карсдорп, 46), Пеллегрини (Трипи, 80), Матич (Кристанте, 46), Спинацолла (Эль-Шаарави, 58), Дибала (Афена-Гьян, 80), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80)

Шахтер: (1 тайм): Трубин, Конопля, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Джурасек, Судаков, Вакула, Мудрик, Кулаков.

Шахтер: (2 тайм): Пятов, Бондарь, Кривцов (Козик, 61), Матвиенко (Кирюханцев, 76), Конопля, Корниенко, Очеретько, Тотовицкий, Бондарь, Кащук, Сикан

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
07.08.2022 в 23:52
закончилась эра ЕК для ШД --без легионеров это команда Газмяз
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
07.08.2022 в 23:57
Не будь истеричкой, команда сейчас приспосабливается к новым реалиям. И так ясно, что первое время будут отгребать от более-менее пристойных команд.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
07.08.2022 в 23:51
15лет бразильцы делали погоду,а молодежь наша топталась в Мариуполе,теперь пожинают плоды! Продайте Мудрика,Трубина,пацанам курьеру не ломайте
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
07.08.2022 в 23:48
Невероятно, но факт - нынешний Шахтер не уровень Ромы и подобных ей команд. По крайней мере сейчас.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.08.2022 в 23:46
Нажаль, це наші реалії! Приблизна гра, яка буде в ЛЧ. Можна критикувати, але це Шахтар3 порівнюючи з минулими сезонами. Це факт, але дай Бог, щоб хоча існували наші гранди...
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
07.08.2022 в 23:54
только в УПЛ а ЕК всё спеклись
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде