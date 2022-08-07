ТМ. Рома - Шахтер 5:0. Покусали горняков серые волки

Донецкий Шахтер , который продолжает в Европе готовится к новому сезону, сегодня сыграл свой очередной спарринг.

Сыграл в Риме с Ромой – соперником крепким и по-хорошему злым, и для волков этот матч стал главной репетицией перед старом Серии А.

Поединок наглядно показал разницу в нынешнем состоянии команд. Римляне с первых минут захватили инициативу, обложили горняков и забили три еще до перерыва.

Пеллигрини на 18-й после разрезного паса от Дибалы выскачил на убойную позицию и дал под штангу, Манчини после подарка от Мудрика в своей штрафной дал второй, ну а в концовке еще Спинацолла добавил.

Во втором тайме, несмотря на массовые перестановки Йовичевича в центре поля, особо игра изменений не претерпела. Рома снова доминировала, хоть уже и не рвалась вперед. Горняки больше оборонялись. В итоге, римляне забили еще два и закончили со счетом 5:0.

Шахтер? Горняки против крепкого соперника как откровенно были слабы в защите, так ничего не создали впереди.

Неутешительный итог, неутешительная игра. Конечно, до старта ЛЧ времени еще много, но как будет Йовичевич все это разгребать, пока что непонятно.

Рома – Шахтер 5:0

Голы: Пеллегрини (18), Манчини (40), Спинацолла (45), Дзаньолло (59), Бове (87)

Предупреждения: Михайличенко

Рома: Руи Патрисио (Свилар, 46, Боер, 80), Манчини (Бове, 65), Камбулла (Смоллинг, 46), Винья (Ибаньес, 46), Челик (Карсдорп, 46), Пеллегрини (Трипи, 80), Матич (Кристанте, 46), Спинацолла (Эль-Шаарави, 58), Дибала (Афена-Гьян, 80), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80)

Шахтер: (1 тайм): Трубин, Конопля, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Джурасек, Судаков, Вакула, Мудрик, Кулаков.

Шахтер: (2 тайм): Пятов, Бондарь, Кривцов (Козик, 61), Матвиенко (Кирюханцев, 76), Конопля, Корниенко, Очеретько, Тотовицкий, Бондарь, Кащук, Сикан