ВСУ снова повредили Антоновский мост
Важная стратегическая опция логистики врага
Вечером, 7-го августа ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту.
В СМИ есть информация, что в оккупированном Херсоне прозвучал взрыв, а на мосту на мосту горит строительная техника, которая должна была провести работы по укреплению сооружения.
По неподтвержденной информации мост получил более сильные повреждения.
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