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ВСУ снова повредили Антоновский мост

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Важная стратегическая опция логистики врага

ВСУ снова повредили Антоновский мост

Новина українською

Вечером, 7-го августа ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту.

В СМИ есть информация, что в оккупированном Херсоне прозвучал взрыв, а на мосту на мосту горит строительная техника, которая должна была провести работы по укреплению сооружения.

По неподтвержденной информации мост получил более сильные повреждения.

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В статье: война с Россией
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