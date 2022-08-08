Оккупанты обстреляли Днепропетровскую, Николаевскую и Луганскую области

российская армия била по двум районам – Никопольскому и Криворожскому. Никополь атакован трижды. Под огонь попали четыре села в двух громадах. По Марганецкой громаде стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.

По Красногригорьевской громаде враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе пострадали 9 жилых домов, предварительно без жертв и раненых. При этом в Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду, люди целы, как сообщают Валентин Резниченко и Николай Лукашук. Также огонь не прекращается на Луганщине. За ночь оккупанты выпустили по региону 7 ракет, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы со ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Утром, 8 августа, около 04:30 враг обстрелял окрестности Николаева и громады вокруг города, как отмечает Виталий Ким. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.