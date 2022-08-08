В Мелитополе ВСУ ликвидировали более 100 россиян, уничтожили кучу технику и ударили по Антоновскому мосту

В ночь на понедельник, 8 августа, высокоточными ракетами из РСЗО HIMARS был нанесен удар по пунктам временной дислокации оккупационных войск россии на промышленных площадках в разных районах Мелитополя. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Иван Федоров.

"По предварительным подсчетам уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, которые в эту ночь находились во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada. На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении".

По Антоновскому мосту в Херсоне ночью были "прилеты", – росСМИ отреагировали на удары ВСУ со ссылкой на оккупационную администрацию. В результате ударов сгорела "техника строителей", ремонтировавших на нем дорогу, и также зафиксировано повреждение дорожного полотна.

Но как сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ВСУ ночью ударили не только по Антоновскому, но и по Каховскому мосту, есть достаточно "серьезные попадания".

Из отчета ОК "Юг" по состоянию на утро 08.08.22 потери врага на Херсонском направлении составили (без учета атак HIMARS): личного состава орков 24 ед, 1 танк Т-62, 5 ед. бронированной техники. Также уничтожен 1 полевой склад в Бериславском районе.

Авиация нанесла три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском.