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Все еще будет. Новость о первом за время войны применении ВСУ ракет AGM-88 HARM оказалась фейком

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Окей, а в чем хотя бы их особенность?

Все еще будет. Новость о первом за время войны применении ВСУ ракет AGM-88 HARM оказалась фейком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 7 августа, появилась информация о том, что ВСУ впервые применили в бою с российскими оккупантами авиационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Об этом якобы свидетельствовали фото обломков ракеты, опубликованные росСМИ. По их данным, украинские военные применили ракеты для поражения российских радиолокационных станций.

Также информация о применении авиационных ракет США появилась в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ Chat".

Однако позднее стало известно, что информация, распространенная орками о запуске Силами обороны ракет AGM-88, не соответствует действительности.

AGM-88 HARM – это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Разрабатывалась как замена ракетам AGM-45 Shrike. Принята на вооружение в 1983 году. Дальность действия – до 150 км. Впервые эти ракеты применили в ходе операции против Ливии в 1986 году. AGM-88 HARM вошли в новый пакет помощи США.

Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвимая для традиционных видов помех, типа выключения РЛС при обнаружении запуска ракеты, ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна её поразить, даже если РЛС была выключена.

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В статье: война с Россией
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