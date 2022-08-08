Из порта Южный отправилось первое с начала российского вторжения судно с зерном

Сегодня утром, 8 августа, из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием, балкер SACURA направляется в Италию. Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, отправившимся из порта "Черноморск" в Турцию. На борту обоих судов находится 60 тысяч тонн агропродукции.

"Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт – "Южный". Таким образом, все порты Великой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. В настоящее время наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение 2-х недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки. Работаем с гарантами договоренностей, чтобы "зерновой коридор" работал бесперебойно, и были соблюдены все требования к судоходству", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В рамках реализации договоренностей из портов уже вышло 8 судов с украинской агропродукцией (не считая сегодняшних).