  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из порта Южный отправилось первое с начала российского вторжения судно с зерном
В тренде

Из порта Южный отправилось первое с начала российского вторжения судно с зерном

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

"Зерновая инициатива"

Из порта Южный отправилось первое с начала российского вторжения судно с зерном

Міністерство інфраструктури України

Новина українською

Сегодня утром, 8 августа, из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием, балкер SACURA направляется в Италию. Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, отправившимся из порта "Черноморск" в Турцию. На борту обоих судов находится 60 тысяч тонн агропродукции.

"Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт – "Южный". Таким образом, все порты Великой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. В настоящее время наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение 2-х недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки. Работаем с гарантами договоренностей, чтобы "зерновой коридор" работал бесперебойно, и были соблюдены все требования к судоходству", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В рамках реализации договоренностей из портов уже вышло 8 судов с украинской агропродукцией (не считая сегодняшних).

Читайте такжеПервое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Александр Кубраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде