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Институт изучения войны: россия может превратить "референдумы" в сбор разведданных

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Институт изучения войны: россия может превратить "референдумы" в сбор разведданных

Суспільне Херсон

Новина українською

российские оккупанты могут ускорить подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях. Сопротивление среди украинского населения вынуждает оккупантов постоянно менять свои планы. Об этом сообщается в Анализе от Института американского изучения войны.

Также влияние на планы оккупантов относительно "референдумов" может оказать контрнаступление украинских военных. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупационные власти запланировали единый день голосования, но сейчас рассматривают семидневное "голосование из дома", во время которого вооруженные российские военные будут ходить по домам и "опрашивать" жителей.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что предварительной датой "референдума" остается 11 сентября.

"Отменив возможность личного голосования, перейдя к опросам по домам, российские оккупанты увеличивают свои возможности для прямого запугивания мирного населения Украины", – считают аналитики.

Оккупационные власти также могут превратить эти "опросы" в операции по сбору разведданных для уничтожения украинской оппозиции на оккупированных территориях. Ликвидация избирательных участков для личного голосования отменяет многие требования к бюрократам по персоналу этих мест. российские силы пытались привлечь на эти должности людей из оккупированного населения. Голосование на дому также ограничивает возможности партизанских нападений на эти места.

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В статье: война с Россией Институт изучения войны Иван Федоров ISW Сергей Хлань
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Источник:
understandingwar.org

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