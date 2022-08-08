Во время последней масштабной тревоги в двух точках Украины успешно отработали ПВО и авиация

После завершения последней по состоянию на 11:20 по киевскому времени масштабной воздушной тревоги в Украине многочисленные СМИ сообщают об успешной работе сил противовоздушной обороны и авиации ВСУ в Умани и поселке Шабо в Одесской области.

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Все ракеты были уничтожены силами ПВО и авиации. 1 ракета над Одесской областью с помощью ПВО и 3 над Уманью с помощью авиации (на видео работа ПВО в Умани).

В то же время, мэр Харькова Игорь Терехов сообщает об обстреле оккупантами в Шевченковском районе – есть предварительная информация о пострадавшем.