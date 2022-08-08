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Посол Украины в Турции: У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать путина к выполнению соглашений

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Посол Украины в Турции: У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать путина к выполнению соглашений

Getty Images / Global Images Ukraine

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Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть рычаги влияния на российского президента путина, чтобы стимулировать того к выполнению "определенных договоренностей". Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Можно сказать, что определенным образом Эрдоган влияет на путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей".

"Никто из европейских лидеров не добился того, чего добился Эрдоган в вопросе "зернового соглашения". Поэтому те посреднические усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и, возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения – это также благодаря активной турецкой дипломатии".

Посол признал, что Турция с самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать рф к миру.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
rbc.ua

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