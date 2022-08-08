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Ветеран донецкого клуба. Лидер Шахтера и сборной Украины отмечает День рождения

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(1 голосов)

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Ветеран донецкого клуба. Лидер Шахтера и сборной Украины отмечает День рождения

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Тарас Николаевич Степаненко родился 8 августа 1989 года в посёлке Великая Новосёлка, Донецкой области. Полузащитник защищает цвета донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины. Вице-капитану "горняков" исполняется 33 года.

Степаненко - воспитанник запорожского футбола. Начинал профессиональную карьеру в местном "Торпедо", но после банкротства клуба перешел в запорожский "Металлург", за который играл с 2006 года.

Летом 2010-го стал игроком донецкого "Шахтера", с которым 8 раз становился чемпионом Украины, брал 7 Кубков страны, а также 6 раз побеждал в национальном Суперкубке. В составе национальной команды полузащитник отыграл 71 матч и забил 4 гола.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.08.2022 в 13:02
З днюхою!
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