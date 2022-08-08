Ветеран донецкого клуба. Лидер Шахтера и сборной Украины отмечает День рождения
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Фото: ФК Шахтер Донецк
Тарас Николаевич Степаненко родился 8 августа 1989 года в посёлке Великая Новосёлка, Донецкой области. Полузащитник защищает цвета донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины. Вице-капитану "горняков" исполняется 33 года.
Степаненко - воспитанник запорожского футбола. Начинал профессиональную карьеру в местном "Торпедо", но после банкротства клуба перешел в запорожский "Металлург", за который играл с 2006 года.
Летом 2010-го стал игроком донецкого "Шахтера", с которым 8 раз становился чемпионом Украины, брал 7 Кубков страны, а также 6 раз побеждал в национальном Суперкубке. В составе национальной команды полузащитник отыграл 71 матч и забил 4 гола.
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