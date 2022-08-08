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Baykar построит в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar

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Baykar построит в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине будут производить Байрактары. Турецкая компания уже приобрела земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

"Байрактары" очень важны и это уже легенда нашего сопротивления. Но не одними БПЛА ограничивается наше сотрудничество. Хотя об этом – потом. А завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода".

"Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине".

"И оно не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов".

"И до войны, и сейчас сфера оборонных технологий является одним из драйверов наших отношений. Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства. Возможно, не в таких объемах, как это было запланировано, но не оставляют эту работу, и это также показывает, насколько мы ответственный партнер, который не оставляет турецкую сторону в одиночестве со своими проблемами прежде всего в снабжении тех вещей, которые нужны для их обороны".

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В статье: война с Россией Байрактар Bayraktar
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Источник:
rbc.ua

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