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ВСУ уничтожили подполковника российской танковой дивизии

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Окончательно приехал

ВСУ уничтожили подполковника российской танковой дивизии

Новина українською

Украинская Армия ликвидировала очередного офицера российской армии – домой навсегда вернулся подполковник 90-й танковой дивизии Виталий Цикул.

При каких обстоятельствах был убит захватчик, неизвестно. В российских СМИ пишут о «героической смерти» уроженца города Чебаркуль Челябинской области в ходе «спецоперации россии против Украины».

Напомним, в воскресенье, 7 августа, стало известно об уничтожении российского подполковника спецназа ФСБ в Украине.

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В статье: война с Россией
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