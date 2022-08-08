ВСУ уничтожили подполковника российской танковой дивизии
Окончательно приехал
Украинская Армия ликвидировала очередного офицера российской армии – домой навсегда вернулся подполковник 90-й танковой дивизии Виталий Цикул.
При каких обстоятельствах был убит захватчик, неизвестно. В российских СМИ пишут о «героической смерти» уроженца города Чебаркуль Челябинской области в ходе «спецоперации россии против Украины».
Напомним, в воскресенье, 7 августа, стало известно об уничтожении российского подполковника спецназа ФСБ в Украине.
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