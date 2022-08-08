Лучшие в своем классе. В Украину прибыли первые немецкие зенитные комплексы Gepard

В Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard из Германии, являющиеся одними из лучших в своем классе. Об этом сообщает Оперативное командование Юг на своей странице в Facebook.

"Первые три немецких зенитных самоходных артиллерийских установки "Гепард" уже в Украине. Они среди лучших в своем классе. Поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Экипаж всего 3 человека: водитель, командир и наводчик".

Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых высотах. Гепард начали разрабатывать в 60-е годы. Зенитная установка долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Но в 2000-х от нее отказались. Сейчас она используется в других странах мира. Установка базируется на шасси танка Leopard 1.

На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющие цель на расстоянии до 15 км. В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС – по сути, видеть цель вне своей зоны.

Основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине есть 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки – 550 выстрелов в минуту, то есть вместе – 1100 выстрелов по цели. Гепард способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Ранее сообщалось, что всего Украине должны передать 30 единиц Gepard. Известно, по меньшей мере, о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.