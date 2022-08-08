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Для удара по Винницкой области рф использовала свои новейшие ракеты Кинжал

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(1 голосов)

У ВСУ нет средств, чтобы ее сбить

Для удара по Винницкой области рф использовала свои новейшие ракеты Кинжал

тасс

Новина українською

Вечером, 7 августа, рашисты "поздравили" Воздушные силы с профессиональным праздником. Для удара по военным объектам в Винницкой области оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал". Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут применяться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении россия. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч".

"После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч. Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее".

С 24 февраля 2022-го зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.08.2022 в 15:03
Перочинный ножик а не кинжал.
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