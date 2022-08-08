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Гауляйтеры Запорожской области подписали распоряжение о проведении псевдореферендума

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Цинизм высшего лекала

Гауляйтеры Запорожской области подписали распоряжение о проведении псевдореферендума

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Так называемый глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов подписал распоряжение о проведении "референдума" о присоединении региона к россии, об этом сообщили росСМИ.

О подписании распоряжения Рогов объявил на "Форуме общественности "Мы вместе с россией". Участников мероприятия спросили, согласны ли они с проведением "референдума" – все присутствующие "купленные актеры" подняли руки вверх. В то же время, дату "плебисцита" россияне пока не назначили.

Только вчера, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения т.н. референдумов никаких переговоров с россией не будет.

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В статье: война с Россией
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