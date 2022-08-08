Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях

Ни одна страна, в том числе РФ, не будет использовать снимки с иранского спутника "Хайям" в военных целях.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на Иранское космическое агентство.

"Сообщения, появившиеся в некоторых СМИ об использовании снимков этого спутника в военных целях других стран, не соответствуют действительности, - говорится в сообщении. Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, которые базируются на космических базах, принадлежащих Министерству связи и информационных технологий на территории Исламской Республики Иран".

Напомним, что ранее российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника "Хайям" во исполнение соглашения с Ираном.

Спутник будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане.

Издание The Washington Post сообщило, что Россия несколько месяцев будет использовать "Хайям" для наблюдения за своими военными целями в Украине.