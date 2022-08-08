Вчерашний удар по Винницкой области: оккупанты использовали новейшие ракеты Кинжал

Вчера, 7 августа, по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

"Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 - более 12000 км/ч. После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч", - говорится в сообщении.

Также в Командовании ВС ВСУ отметили, что тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах средств противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.

"С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по важнейшим целям", - резюмировали в Командовании.