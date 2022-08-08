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Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить на 10 лет санкции против рф

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Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить на 10 лет санкции против рф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против Российской Федерации.

Соответствующий проект постановления №7640 зарегистрирован на сайте парламента 6 августа.

Да, парламентарии должны утвердить санкции против России сроком на 10 лет.

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Соответствующий пакет ограничительных мер состоит из десяти пунктов:

  • Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;
  • Остановка разрешений на использование недрами связанным с РФ лицам;
  • Запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;
  • Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
  • Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ, к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам;
  • Запрет приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются связанные с РФ лица;
  • Запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка на инвестиции в РФ;
  • Прекращение выдачи наличных денег по платежным карточкам, эмитированным лицами, связанными с РФ;
  • Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;
  • Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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