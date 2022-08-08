Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить на 10 лет санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против Российской Федерации.

Соответствующий проект постановления №7640 зарегистрирован на сайте парламента 6 августа.

Да, парламентарии должны утвердить санкции против России сроком на 10 лет.

Читайте также Зеленский: Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой

Соответствующий пакет ограничительных мер состоит из десяти пунктов: