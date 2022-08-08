Украинские воины затрофеили российский БТР-82А - ВИДЕО
Теперь будет гонять русню в обратном направлению
фото из свободных источников
Украинские воины захватили застрявший в болоте российский БТР-82А.
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Видеозапись с новым трофеем бойцы опубликовали в соцсетях.
"Еще один трофейный БТР-82А в достаточно приличном состоянии", – написали они в комментарии к видео.
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