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Украинские воины затрофеили российский БТР-82А - ВИДЕО

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Теперь будет гонять русню в обратном направлению

Украинские воины затрофеили российский БТР-82А - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские воины захватили застрявший в болоте российский БТР-82А.

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Видеозапись с новым трофеем бойцы опубликовали в соцсетях.

"Еще один трофейный БТР-82А в достаточно приличном состоянии", – написали они в комментарии к видео.

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В статье: война с Россией
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