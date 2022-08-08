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Российский танкист, расстрелявший дом в Чернигове, получил 10 лет тюрьмы

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Суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием

Российский танкист, расстрелявший дом в Чернигове, получил 10 лет тюрьмы

novynarnia.com

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Деснянский районный суд Чернигова приговорил российского танкиста Михаила Куликова к 10 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны, за расстрел гражданской многоэтажки на окраине Чернигова в феврале.

Об этом сообщил судебный корреспондент "Новинарні" из помещения суда.

"Прокуратура доказала вину оккупанта в особо тяжком преступлении, по которому предусмотрена мера наказания - от 8 до 15 лет тюрьмы. Обвинитель Артем Дикий просил приговорить российского военного преступника к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы и взыскать с него 25 тысяч гривен судебных издержек. Избирая меру наказания, суд учел раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие отягчающих обстоятельств", - говорится в материале.

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Суд принял процессуальные расходы возложить на Куликова – взыскать 25 тысяч гривен.

Отмечается, что сержант Куликов признал свою вину, сотрудничал со следствием, воспользовался правом участия в прениях и правом последнего слова. Он просил прощения и говорил, что "кается с самого начала и по сей день".

Напомним, Куликов 26 февраля вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали Кольцевой в направлении Александровки. В этот момент он получил приказ вернуть башню танка в сторону многоэтажки и нанести удар. Оккупант приказ выполнил и попал в квартиру на 10 этаже — почти полностью ее разрушил. Людей в этот момент внутри не было. В тот же день, 26 февраля, танк оккупантов уничтожили, а Куликова и Щеткина взяли в плен. 24 мая обоим танкистам вручили подозрение в нарушении правил войны.

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В статье: война с Россией
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