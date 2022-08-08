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Шольц исключает возможность запуска Северного потока-2

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(1 голосов)

Газопровод не был сертифицирован, а значит – не будет использован

Шольц исключает возможность запуска Северного потока-2

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство страны даже не рассматривают возможность запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге 8 августа, информирует Укринформ.

"Да, он исключает такую возможность", - заявил Гебештрайт на вопрос, исключает ли федеральный канцлер ФРГ возможность применения газопровода в случае затруднительной ситуации с газом.

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Спикер напомнил, что "Северный поток-2" как газопровод не был сертифицирован и не будет сертифицирован в данный момент, а следовательно – не будет использован.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.08.2022 в 19:16
Если россиян отправить в Сахару, там начнутся проблемы с песком.
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0
0
филанкрот (donetsk)
08.08.2022 в 18:29
Хана газпрому
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0
0
филанкрот (donetsk)
08.08.2022 в 18:29
Перший теж лише на 20%потужностей працює
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0
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