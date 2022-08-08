Шольц исключает возможность запуска Северного потока-2
Газопровод не был сертифицирован, а значит – не будет использован
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство страны даже не рассматривают возможность запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге 8 августа,
"Да, он исключает такую возможность", - заявил Гебештрайт на вопрос, исключает ли федеральный канцлер ФРГ возможность применения газопровода в случае затруднительной ситуации с газом.
Спикер напомнил, что "Северный поток-2" как газопровод не был сертифицирован и не будет сертифицирован в данный момент, а следовательно – не будет использован.
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