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Канал CBS выпустил фильм о "контрабанде оружия" в Украине, но затем удалил его. В ОП отреагировали

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Подоляк говорит об очередных вбросах

Канал CBS выпустил фильм о "контрабанде оружия" в Украине, но затем удалил его. В ОП отреагировали

Новина українською

Американский телеканал CBS выпустил обличающий документальный фильм о поставках Украине западного оружия. Но после критики удалил его. Украинская власть призывает медиа провести внутреннее расследование.

Фильм "Вооружая Украину" вышел на телеканале CBS 4 августа.

В частности, в нем американец, основатель военной компании Mozart Group, специализирующейся на тренировке военных, Энди Милборн заявляет, что часть западного вооружения не доходит до линии фронта.

Там звучало, что якобы на первую линию фронта попадает только 30% вооружения, которое страны Запада отправляют Украине. Речь идет якобы о дронах, бронежилетах, касках и т. д.

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Лента достаточно быстро вызвала критику в Украине. Например, советник президента Михаил Подоляк в своем Twitter написал, что "пропаганда всегда эксплуатирует страх".

"Вбросами о "черном рынке оружия" россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие — заблокировать поддержку. Но за полгода — ни одного доказательства", — отметил он.

Сейчас фильм исчез с сайта CBS. По ссылке появляется сообщение, что фильм показывает устаревшие данные и будет переработан.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter приветствовал этот шаг, но отметил, что этого недостаточно. Мол, телеканал ввел в заблуждение огромную аудиторию.

Этим медиа, в свою очередь, распространило необоснованные заявления и могло подорвать доверие к поставке жизненно необходимой военной помощи государству, противостоящему агрессии и геноциду.

"Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", — призвал министр иностранных дел.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Громадське

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